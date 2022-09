Jung Chae Yeon Tanda Tangan Kontrak dengan Agensi Baru, BH Entertainment Siap Beri Dukungan

PIKIRAN RAKYAT - Jung Chae Yeon DIA dikabarkan telah resmi menandatangani kontrak dengan BH Entertainment.

BH Entertainment merupakan agensi aktor yang menaungi aktor dan aktris ternama dan papan atas, seperti Lee Byung Hun, Park Hae Soo, Han Ga In, Lee Jin Wook, Han Ji Min, Han Hyo Joo, Kim Go Eun, Ahn So Hee, Lee Ji Ah, Park Bo Young dan yang terbaru yaitu Park Jin Young ‘GOT 7’.

Pada tanggal 16 September 2022, BH Entertainment telah mengumumkan kabar tentang kontrak eksklusif dengan Jung Chae Yeon melalui siaran pers resmi.

Hal tersebut, tentu menjadi perhatian para penggemar dan banyak yang menantikan projek drama terbaru dari mantan anggota I.O.I.

Sejak debutnya pada tahun 2015 dengan girl grup DIA ‘Do It Amazing’, muncul di Mnet pada acara Produce101 dan banyak mendapatkan perhatian saat berkarier sebagai anggota I.O.I pada tahun 2016.

Dia kemudian memulai debutnya sebagai seorang aktris, dan saat ini bersiap untuk membintangi drama dari MBC terbaru berjudul The Golden Spoon.

Setelah itu, memperkuat posisinya sebagai idola yang berkecimpung di dunia akting, sekaligus dengan matanya yang menyatu sempurna dengan karakter dan kemampuan aktingnya yang stabil.

Jung Chae Yeon menggembar-gemborkan lompatan baru sebagai aktris dengan kontrak yang eksklusifnya dengan BH Entertainment.