Lirik Lagu Shut Down - BLACKPINK dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu Shut Down yang dinyanyikan BLACKPINK dan terjemahan bahasa Indonesianya bisa dilihat di artikel ini.

Lagu Shut Down yang dinyanyikan BLACKPINK baru saja rilis pada Jumat, 16 September 2022 di kanal YouTube BLACKPINK.

Lirik lagu Shut Down dari BLACKPINK ini terdiri dari dua bahasa yaitu bahasa Korea dan bahasa Inggris.

Simak lirik lagu Shut Down dari BLACKPINK beserta terjemahan bahasa Indonesia.

Lirik Shut Down - BLACKPINK:

Blackpink in your area

Blackpink in your area

Keombaeg-i anya tteonan jeog eobs-eunikka

gogaedeul-i dol-a jinjeonghae mog kkeokk-illa

bunhongbich-ui eol-eum drip drip drip freeze ‘em on sight

Shut it down what what what what

Geim-i anya jin jeog-i eobs-eunikka

jij-eobwa ne mog-e mogjul-eun nae geonikka

ttangbadag-e dah-eun pedal we go two zero five

Shut it down uh uh uh uh