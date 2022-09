Lirik Lagu Just A Friend To You - Meghan Trainor, Dilengkapi Terjemahan Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Just A Friend To You – Meghan Trainor dirilis pada tahun 2016 silam.

Lagu ini menceritakan tentang kisah friendzone yang masih dinikmati sampai sekarang.

Berikut lirik lagu dan terjemahan Just A Friend To You – Meghan Trainor:



Oh, oh, oh

Oh-oh-oh-oh

Why you gotta hug me like that every time you see me?

Kenapa kau harus memelukku seperti itu setiap kali kau melihatku?



Why you always making me laugh