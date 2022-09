Jung Chae Yeon Menandatangani Kontrak Bersama Agensi Baru, Bagaimana Nasibnya di DIA?

PIKIRAN RAKYAT – Jung Chae Yeon, salah satu anggota dari girl group DIA dikabarkan telah resmi menandatangani kontrak eksklusif dengan agensi BH Entertainment pada Jumat, 16 September 2022.

BH Entertainment merupakan agensi terkenal yang menaungi banyak aktor maupun artis papan atas seperti Lee Byung Hun, Kim Go Eun, Park Bo Young, Jinyoung GOT7, Han Ji Min, Park Hae Soo, Han Hyo Joo, Lee Ji Ah, Ahn So Hee, Han Ga In, Lee Jin Wook, dan lain-lain.

“Kami senang bisa bekerja sama dengan Chae Yeon. Kami akan sepenuhnya mendukung Chae Yeon secara aktif sehingga ia bisa bertemu dengan para penggemarnya sebagai aktris maupun penyanyi dalam kondisi yang sehat dan lebih baik,” ucap agensi dalam pernyataan resminya.

Sementara itu, Jung Chae Yeon debut pertama kali di industri musik sebagai anggota DIA yang debut pada 14 September 2015 dengan album penuh mereka Do It Amazing dan lagu utamanya yang bertajuk Somehow di bawah naungan agensi MBK Entertainment.

Kemudian pada tahun 2016, Chae Yeon berpartisipasi dalam acara survival Produce 101 dan berhasil debut bersama grup projek I.O.I dan kontraknya bersama I.O.I hanya berlangsung selama satu tahun tepatnya sampai tahun 2017.

Kemudian ia debut pertamanya sebagai aktris dalam drama tvN yang bertajuk Drinking Solo dan sekarang ia membintangi drama baru MBC yang akan tayang perdana pada 23 September 2022 yang bertajuk The Golden Spoon.

Pada 13 September 2022, Chae Yeon dikabarkan menjalani operasi patah tulang selangka karena mengalami kecelakaan saat berada di lokasi syuting drama The Golden Spoon.

