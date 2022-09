PIKIRAN RAKYAT - BLACKPINK salah satu idol grup yang memiliki 4 member wanita kembali hadir dengan merilis album ke-2 mereka.

BLACKPINK merilis album yang diberi nama Born Pink, pada album ini terdapat lagu utama yang menjadi top tracklist. Lagu utama ini berjudul Shut Down.

Lagu ‘Shut Down’ BLACKPINK secara kreatif memadukan solo biola klasik "La campanella" oleh Niccolò Paganini dengan suara hip-hop khas grup tersebut.

Pembawaan lirik yang percaya diri dan aneh pada lagu utama ini dimaksudkan untuk membuat para pendengar merinding dengan pesonanya yang membuat ketagihan.

Sebelumnya juga terungkap bahwa MV untuk ‘ ‘Shut Down’ diproduksi dengan anggaran terbesar yang pernah ada untuk setiap MV artis YG Entertainment.

Berikut Easy Lirik lagu BLACKPINK – Shut Down

BLACKPINK in your area

Keombaegi anya tteonan jeok eopseunikka

Gogaedeuri dora jinjeonghae mok kkeokkilla

Bunhongbichui eoreum drip, drip, drip, freeze 'em on sight

Shut it down, what, what, what, what