Lirik Lagu Holiday - Bae Suzy, Dicover Soodam SECRET NUMBER

PIKIRAN RAKYAT - Soodam, salah satu anggota dari SECRET NUMBER, yang telah menyuguhkan video spesial untuk para penggemarnya, menampilkan dirinya tengah nyanyikan lagu milik seorang senior, Bae Suzy.

Menjadi salah satu proyek dalam SECRET FUN, Soodam telah merilis video cover untuk lagu berjudul “HOLIDAY” dari idol-aktris Bae Suzy , melalui channel Youtube SECRET NUMBER pada 15 September 2022.

Melalui video tersebut, Soodam melantunkan vokalnya yang manis saat menyanyikan lagu “HOLIDAY”, membuat para LOCKEY dan pendengar betah untuk terus menikmati suara dari Soodam

Penampilan anggota SECRET NUMBER ini sangat super manis, dengan perpaduan warna monokrom dari atasan dengan detail lace serta rok hitam.

Berikut Lirik lagu HOLIDAY

oneul-eun holiday ne pum-e angyeo iss-eullae

onmom-e him-i ppajine

neon naui yuilhan swimteoga dwae

oneul-eun all day

neoege ttag but-eo iss-eullae iliwa

For my sweetest holiday

haneul-eun eojewa ttoggat-a but

oneul-ui nalssineun deo malg-a

nae gibun tas-ilkka

Anyway na idaelo

jam-i deul geos gat-a tto

joh-eun kkum-eul kkul geos gat-a

nega iss-eoseoilkka

naleunhae na idaelo

bappassdeon jichin ilsang annyeonghago

jamsiman swilyeom malhaejuneun neo

machi jajang-gacheoleom

ttatteushan haes-salcheoleom

nal gamssajwo

Coming to you live

iite cool

yojeum-eun (yojeum-eun)

aelbeom jag-eob ttaemun-e

bappa neul (bappa neul)

himdeulmyeonseo wae an hae

naesaeg-eun (daeche wae)

ma-eum-e an deul-eo neo

jigeum delileo gal geonikka

nega joh-ahaneun geollo geugeo

Yeah ttag ibgo iss-eumyeon

30bun jinaiss-eul geogo

mun-eul yeol-eo jumyeon naega iss-eulge

naege angyeo It’s okay

Let me be your holiday

Terjemahan Lagu Holiday

Ini akan menjadi hari liburmu hari ini.

Seluruh tubuh aku lemah.

Kamu adalah satu-satunya tempat penampungan saya.

Hari ini sepanjang hari

Aku akan berada di sana bersamamu. Kemarilah.

Untuk liburan terindah saya

Langit sama seperti kemarin.

Cuaca hari ini lebih jelas.

Ini perasaan saya

Pokoknya

Kupikir aku akan tertidur.

Aku pikir aku memiliki mimpi yang baik.

Apakah kamu

Aku melakukannya lagi

Aku sibuk dan kelelahan setiap hari.

Kamu harus beristirahat sejenak.

Seperti lagu pengantar tidur

Seperti sinar matahari yang hangat

Tutupi aku

datang kepadamu

Hari-hari ini (hari ini)

Karena kerja album

Saya sibuk (selalu sibuk)

Kenapa kamu tidak melakukannya?

Warna saya adalah (mengapa)

Aku tidak menyukaimu

Aku akan menjemputmu sekarang.

Itu yang kamu suka

Ya

Ini akan lebih dari 30 menit.

Buka pintu dan aku akan ke sana.

Tidak apa-apa untuk berpegang pada saya

Biarkan aku menjadi liburanmu