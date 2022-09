Lirik Lagu dan Terjemahan Just You - Teddy Adhitya Viral Tiktok

PIKIRAN RAKYAT – Teddy Adhitya merupakan seorang penyanyi dan penulis lagu. Ketertarikannya terhadap music dimulai dari belajar bermain drum sejak usia 4 tahun.

Pada 2010 Teddy tergabung ke dalam grup vokal Bernama BoyzIIIBoys Bersama Kunto Aji, Adera, dan Beboy. Mereka aktif dalam membuat konten di Youtube hingga sukses mendapat ratusan ribu penonton.

Sampai akhirnya di 2016 Teddy mencoba merintis karirnya sendiri dan menghasilkan single perdana berjudul “In Your Wonderland” yang hampir 100 persen merupakan wujud musikalitas pribadinya.

Teddy Adhitya terkenal dengan lagu-lagunya yang romantis hingga salah satu lagunya yang berjudul “Just You” menjadi trending dan banyak digunakan di media sosial Tiktok.

Lagu Just You ini dirilis pada 2019 berada dalam album Question Mark ((?)). Lagu Just You ini bercerita tentang seseorang yang akhirnya menemukan sosok yang dicintai setelah sekian lama ia menyendiri.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Teddy Adhitya yang berjudul Just I've been alone for a while

[Verse]

I've been lost and found