Lirik Lagu 'Shut Down' - BLACKPINK, Lengkap dengan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - BLACKPINK merilis lagu utama bertajuk 'Shut Down' pada Jumat, 16 September 2022 dalam album BORN PINK.

Sebelum 'Shut Down', BLACKPINK sukses dengan lagu pra rilis bertajuk Pink Venom, hingga berhasil masuk No.1 Billboard.

'Shut Down' merupakan lagu bertajuk hip hop trendi yang memiliki lirik lagu penuh pesona dan berkesan.

Lirik lagu 'Shut Down' - BLACKPINK

BLACKPINK in your area

BLACKPINK in your area

keombaegi anya tteonan jeok eopseunikka

gogaedeuri dora jinjeonghae mok kkeokkilla

bunhongbichui eoreum drip drip drip freeze ’em on sight

Shut it down what what what what

geimi anya jin jeogi eopseunikka

jijeobwa ne moge mokjureun nae geonikka

ttangbadage daeun pedal we go two zero five

Shut it down uh uh uh uh

chorok bireul naeryeo meori wiro Don’t trip, baby

gyeomsonhage geunyang anjaisseo Just sit, baby