Lirik Lagu Speak Now – Taylor Swift yang Jadi Tren di TikTok: You Wish It Was Me Don’t You?

PIKIRAN RAKYAT – Lagu Taylor Swift yang berjudul Speak Now kini menjadi viral setelah lagu tersebut menjadi tren di TikTok.

Tren tersebut berupa video dari sudut pandang mantan pacar terhadap pacarnya yang berkencan dengan gadis lain atau sudut pandang lainnya. Lirik yang menjadi tren yaitu “I know you wish it was me… You wish it was me… Don't you?”

Speak Now sendiri merupakan lagu tentang gadis yang berkhayal mengganggu pernikahan mantan pacarnya yang akan menikah dengan gadis lain.

Baca Juga: Lirik Lagu Happier - Olivia Rodrigo yang Viral di TikTok

Berikut lirik lagu Speak Now - Taylor Swift lengkap dengan terjemahannya.

I am not the kind of girl

(Aku bukan tipe gadis)

Who should be rudely barging in on a white veil occasion