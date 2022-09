Profil Audrey Vanessa, Perwakilan Sulawesi Utara yang Dinobatkan Jadi Miss Indonesia 2022

PIKIRAN RAKYAT – Ajang bergengsi pemilihan Miss Indonesia 2022 telah diselenggarakan pada Kamis 15 September 2022. Ajang ini diramaikan dan diikuti oleh 37 peserta yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia.



Seluruh peserta bersaing secara adil demi memperebutkan gelar Miss Indonesia 2022. Hingga akhirnya ketika puncak acara, peserta yang berhasil menyandang gelar Miss Indonesia 2022 adalah Audrey Vanessa yang merupakan perwakilan Provinsi Sulawesi Utara.



Informasi kemenangan Audrey Vanessa sudah resmi diunggah pada akun Instagram @missindonesia.

“Penantian terjawab sudah! Malam puncak Miss Indonesia 2022 akhirnya dimenangkan oleh Miss Indonesia perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara, Audrey Vanessa.



Semoga bisa mengharumkan nama bangsa mewakili Indonesia di kancah internasional di ajang Miss World.



#MissIndonesia #MissIndonesia2022,” tulis akun Instagram @missindonesia dalam unggahannya.



Gadis berusia 22 tahun ini merupakan mahasiswi Monash University, Australia, yang mengambil jurusan Keuangan dan Perbankan. Ia mendapatkan beasiswa penuh dari Monash University “Monash International Leadership Scholarship”.



Audrey memiliki sederet prestasi yang mentereng salah satunya pernah menjadi siswa Kristen berprestasi di Sulawesi Utara.



Pemenang Miss Indonesia 2022 ini memiliki nama lengkap Audrey Vanessa Susilo yang lahir pada 23 Desember 1999.

Ia memiliki concern yang sangat tinggi untuk kemiskinan dan isu-isu pendidikan di Indonesia. Audrey meyakini bahwa pendidikan adalah alat yang sangat kuat untuk kemiskinan.

Audrey terlihat aktif dalam berbagai kegiatan seperti yang dilihat pada Instagram pribadinya @audreyyvanessa, dia pernah menjadi pembicara dalam berbagai komunitas sosial dan ia merupakan pemenang dalam ajang pemilihan Nyong dan Nona Manado 2022.



Audrey juga terlihat sering menghabiskan waktu dengan kemampuan yang ia miliki. Selain pintar dalam akademi, ia juga merupakan seorang gadis multitalenta yang pintar memainkan alat musik seperti piano dan biola.



Gadis perwakilan Sulawesi Utara ini terlihat aktif membuat cover lagu menggunakan piano maupun biola di akun Instagram pribadinya.

Pesona Audrey terlihat sangat menawan ketika ia menghabiskan waktunya untuk travelling bersama keluarga maupun temannya.



Motto hidupnya adalah “Not all of us can do great things. But we can do small things with great love (Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar. Tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar)” yang dikutip dari Bunda Teresa. (Ade Wina Utari Suherman)***