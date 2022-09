Lirik Lagu Happier - Olivia Rodrigo yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT – Lagu berjudul Happier milik Olivia Rodrigo viral di Tiktok. Lagu ini dirilis pada tahun 2021.

Happier bercerita tentang seseorang yang baru putus dari pasangannya, dan berharap yang terbaik untuk hubungan baru sang mantan dengan wanita lain.

Namun, di sisi lain, dia juga berharap mantannya tidak menjadi sebahagia saat masih bersamanya.

Baca Juga: Pertamax dan Pertalite Bakal Dihapus, Harga BBM Termurah Indonesia Dijual Mulai Rp15.000?

Berikut lirik lagu Happier – Olivia Rodrigo dan terjemahannya.

We broke up a month ago

(Kita putus satu bulan yang lalu)

Your friends are mine, you know I know

(Temanmu adalah temanku, kau tahu itu)

You’ve moved on

(Kau sudah move on)

Found someone new

(Menemukan kekasih baru)

One more girl who brings out the better in you

(Satu gadis lagi yang menonjolkan dirimu yang Lebih baik)

And I thought my heart was detached

(Dan aku piker hatiku sudah terlepas)

From all the sunlight of our past

(Dari semua kebahagiaan di masa lalu kita)

Baca Juga: BSU Rp600.000 Belum Cair? Berikut 4 Penyebabnya

But she’s so sweet, she’s so pretty

(Tapi dia begitu manis, dia begitu cantik)

Does she mean yout forgot about me?

(Apakah dia membuatmu melupakan tentangku?)