Lirik Lagu The Way I Love You dari Taylor Swift, I Miss Screaming and Fighting and Kissing in the Rain

PIKIRAN RAKYAT - The Way I Loved You merupakan lagu yang ditulis oleh penyanyi kondang Taylor Swift.

Lagu tersebut awalnya dirilis pada 11 November 2008. Kemudian, Taylor merilis ulang lagu tersebut pada 9 April 2021.

The Way I Loved You mengisahkan tentang perjuangan internal Taylor antara memiliki hubungan yang ideal tetapi kehilangan kegembiraan.

Atau kekacauan yang datang dengan hubungan masa lalunya yang penuh dengan argumen dan perbedaan.

Baca Juga: Lirik lagu Lenggang Puspita dari Afgan yang Viral di TikTok

Berikut lirik lagu The Way I Love You dari Taylor Swift

He is sensible and so incredible

And all my single friends are jealous

He says everything I need to hear, and it's like

I couldn't ask for anything better

He opens up my door and I get into his car

And he says, "You look beautiful tonight"

And I feel perfectly fine

But I miss screaming and fighting and kissing in the rain

And it's 2 a.m. and I'm cursing your name

So in love that you act insane

And that's the way I loved you

Breaking down and coming undone

It's a roller coaster kind of rush

And I never knew I could feel that much

And that's the way I loved you

Baca Juga: Lirik Lagu Klebus - Sasya Arkhisna dengan Terjemahannya: 'Wis Dalane Dadi Pelarian'