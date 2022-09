Sinopsis Drama Korea Narco-Saints, Aksi Kriminal Gembong Narkoba

PIKIRAN RAKYAT – Narco-Saints drama Korea terbaru sudah tayang pada 9 September 2022 di Netflix.

Drama Korea Narco-Saints hanya berjumlah 6 episode. Dengan beberapa aktor populer Korea sebagai pemeran utama, seperti Ha Jung Woo dan Hwang Jung Min.

Ha Jung Woo merupakan aktor kelahiran 11 Maret 1979. Ia lebih aktif berperan dalam perfilman Korea dibanding drama Korea.

Begitu juga Hwang Jung Min, aktor kelahiran 1 September 1970 ini juga lebih aktif dalam perfilman Korea.

Narco-Saints disutradarai oleh Yoon Jong Bin, yang juga menyutradarai drama berjudul Beastie Boys, Nameless Gangster: Rules of The Time, dan The Spy Gone North.

Terinspirasi dari kisah nyata, drama Narco-Saints penuh aksi dan kriminal yang menceritakan tentang penyelamatan nyawa seorang raja narkoba Korea di Suriname.

Sinopsis drama Narco-Saints

Ha Jung Woo berperan sebagai Kang In Gu pergi menuju Suriname. Negara yang tidak begitu terkenal untuk menghasilkan banyak uang.