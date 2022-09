Suho EXO Comeback, Ini Judul Drama yang akan Dibintanginya

PIKIRAN RAKYAT - Kim Jun Myeon atau biasa dikenal Suho EXO kabarnya akan kembali ke dunia akting.

Sebelumnya Kim Jun Myeon sempat vakum selama 4 tahun.

Kim Jun Myeon dikonfirmasi akan berperan dalam drama terbaru, yang berjudul Hip.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Allkpop, drama ini akan disutradarai oleh Kim Suk Yoon.

Lee Nam Kyu akan menjadi tulis skenario yang pernah menulis skenario drama The Light in Your Eyes.

Drama Hip mengisahkan tentang kehidupan orang-orang yang tinggal di pedesaan yang bergantung hidup pada hasil pertanian.

Saat ini, Lee Min Ki dan Han Ji Min dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk bergabung di drama tersebut.

