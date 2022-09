Lirik Lagu 2 Baddies - NCT 127: Jaehyun CS Tampil Maskulin Serta Menawan dalam MV Terbaru

PIKIRAN RAKYAT - Lirik lagu Baddies 127 - NCT 127 terdapat pada artikel ini.

Boy grup NCT 127 akhirnya kembali merilis single musik terbaru yang bertajuk 2 Baddies.

Lagu 2 Baddies milik NCT 127 merupakan lagu bergenre hip hop dance yang powerful dengan signature synth dan vokal yang powerful.

Pada video klipnya, NCT 127 tampil gagah serta berkilau dengan konsep yang penuh warna.

Tak sampai disana, video klip lagu Baddies - NCT 127 juga disertai berbagai CG, termasuk menggunakan mobil sebagai obyek utama dari video.

Baca Juga: Pertamax dan Pertalite Bakal Dihapus, Harga BBM Termurah Indonesia Dijual Mulai Rp15.000?

Lirik Lagu 2 Baddies - NCT 127

[Intro]

Yes, ah

Hmm, ah

[Refrain]

Two baddies, two baddies, one Porsche

Two baddies, two baddies, one Porsche

몰라 난 네가 뭐라는지

있는 그대로의 멋을 봐

Don and Manner

[Verse 1]

One of a kind 파급은 나

Look in my eyes, yeah

내가 그린 기린 그림 속에서 move, yeah

창밖을 봐 문을 열어

바로 지금, yeah

I gotta go 시간은 gold

We are the next ya

We pulling up and we cutting the line

빛이 안 나 it isn't mine

타이밍 맞춰서 보이는 Sign

Open the keys, open the mind

Too fast ㅠㅠ

움직임은 blues clues

Everybody jealous

따라 해보던가 new rules