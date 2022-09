The School for Good and Evil Tayang Oktober 2022, Simak Sinopsisnya

PIKIRAN RAKYAT – Netflix telah mengumumkan tanggal resmi penayangan The School for Good and Evil.

Rencananya film The School for Good and Evil akan tayang mulai 19 Oktober 2022.

Sinopsis The School for Good and Evil bercerita tentang persahabatan antara Shopie (Sophia Anne Caruso) dan Agatha (Sofia Wyle).

Shopie merupakan seorang penjahit berambut emas yang memiliki mimpi untuk melarikan diri dari kehidupannya yang suram untuk menjadi seorang putri.

Baca Juga: Pertamax dan Pertalite Bakal Dihapus, Harga BBM Termurah Indonesia Dijual Mulai Rp15.000?

Sementara, Agatha memiliki bakat untuk menjadi penyihir sejati.

Pada suatu malam, tiba-tiba muncul kekuatan yang membawa mereka menuju sekolah untuk kebaikan dan kejahatan (the school for good and evil) dimana kisah nyata di balik sebuah dongeng besar dimulai.

Keduanya terpisah sejak awal, Shopie dimasukkan ke dalam School of Evil, sementara Agatha masuk ke School of Good.

Sekolah ini melatih penjahat dan pahlawan agar tercipta keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan.