Lirik Lagu Very Nice - SEVENTEEN Latin dan Terjemahan Bahasa Indonesia

PIKIRAN RAKYAT – Konser SEVENTEEN di Jakarta semakin dekat. SEVENTEEN akan menggelar konser di Jakarta selama dua hari yaitu pada 24-25 September 2022.

Saat konser tentunya SEVENTEEN akan membawakan berbagai macam lagu dari album-album yang sudah mereka rilis sejak tahun 2015.

Serta saat melakukan encore stage mereka biasanya akan menyanyikan salah satu lagu hits mereka “Very Nice”, bahkan bisa berkali-kali dinyanyikan seperti saat konser mereka di Korea Selatan pada beberapa bulan lalu.

Berikut adalah lirik lagu Very Nice dari SEVENTEEN dengan tulisan latin, serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia, untuk Anda yang akan menonton konser SEVENTEEN mendatang.

Four tres two uno uno two

Achimen moningkol pilsudeon naega

Oneureun beonjjeok beonjjeok nuni tteojineunga