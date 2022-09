Lirik dan Terjemahan Lagu Ballroom Extravaganza – DPR Ian, How Does it Feel to be Alive Again?

PIKIRAN RAKYAT – DPR Ian atau Christian Yu adalah seorang penyanyi, rapper, dan sutradara asal Korea-Australia. DPR Ian merupakan mantan anggota boyband Yedang Entertainment C-Clown, pada 2012 sampai 2015.

Salah satu lagunya yang berjudul Ballroom Extravaganza sedang banyak didengarkan. Lagu ini dirilis pada 2022 dan berada pada album Moodswings In To Order.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Ballroom Extravaganza – DPR Ian

The crowd has come to a halt

The birds won’t sing for you anymore

Not like before

When the trees are all burning

Kerumunan telah berhenti

Burung-burung tidak akan bernyanyi untukmu lagi

Tidak seperti sebelumnya