Fakta Menarik Film The School for Good and Evil, Adaptasi dari Novel Populer

PIKIRAN RAKYAT - Trailer film orisinial Netflix yang berjudul The School for Good and Evil telah rilis.

Film The School for Good and Evil merupakan film fantasi yang diadaptasi dari novel dengan judul serupa karya Soman Chainani.

Novel The School for Good and Evil yang menjadi dasar cerita film tersebut merupakan novel populer yang sudah dicetak hingga 2,5 juta lebih kali dan sudah dialih bahasakan ke dalam 30 bahasa.

Film The School for Good and Evil menceritakan petualangan dua sahabat yakni, Sophie dan Agatha yang dibawa ke sekolah titular untuk kebaikan dan kejahatan.

Namun, setelah nasib mereka berubah mereka berusaha mencari cara untuk kembali pulang ke rumah.

Dua sahabat yang menjadi tokoh utama dalam film The School for Good and Evil tersebut akan dibintangi oleh Sofia Wayle sebagai Agatha dan Sophia Anne Caruso sebagai Sophie.

The School for Good and Evil digadang akan tayang pada 19 Oktober 2022 mendatang di Netflix.

