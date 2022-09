Lirik Lagu Kiss You - RAVI: Du Son Moa Gidohallae...

PIKIRAN RAKYAT - RAVI baru saja merilis album terbarunya bertajuk ‘LOVE AND HOLLYDAY’ pada 12 September 2022.

Album tersebut berisi 10 lagu dengan 2 lagu utama yaitu ‘KISS YOU’ dan ‘DUMB DUM’.

Music Video ‘KISS ME’ telah diunggah di kanal YouTube GROOVL1N pada 12 September 2022.

Berikut lirik lagu Kiss You - RAVI:

Haega tteugi jeone

Nae maeumeul da jeonhallae

O saranga ne gyeote buteoseo

Gwichanke haedo doelkka

Neol daleun jeo byeore

Du son moa gidohallae

O sarangan ne gyeote buteoseo

Nuneul gamado doelkka

I wish yout were here

No War

You’re the reason I believe in love

Neoramyeon nan

Chingu da ileodo joa

Sonjapji malja uri

Eoseolpeuge neowa dakin sileo

Oneul silsuhaja uri