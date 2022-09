Spoiler Episode Terbaru If You Wish Upon Me, Team Genie akan Hadapi Masalah Besar?

PIKIRAN RAKYAT – If You Wish Upon Me merupakan drama yang terinspirasi dari organisasi asal negeri kincir angin, Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.

Ji Chang Wook berperan sebagai Yoon Gyeo Re, seorang pria yang telah didorong oleh kehidupan yang sulit dan penuh dengan perjuangan.

Namun, keputusannya untuk menjadi sukarelawan di Hospice membuat Yoon Gyeo Re menemukan perubahan tidak terduga dalam hidupnya.

Selama berada di Hospice Yoon Gyeo Re membantu para pasien untuk mewujudkan keinginan mereka.

Baca Juga: 4 Penyebab BSU 2022 Belum Cair, Nomor 4 Paling Fatal Jika Tak Diikuti oleh Para Pekerja

Sementara itu, Sooyoung berperan sebagai Seo Yeon Joo, seorang perawat yang tangguh dan ceria di Hospice yang terobsesi dengan olahraga.

Sedangkan Sung Dong Il berperan sebagai Kang Tae Shik, kepala sukarelawan Tim Genie.

Sebelumnya pada drama If You Wish Upon Me, Tim Genie berangkat untuk memenuhi keinginan terakhir mantan detektif Song.

Namun, saat mereka ingin menemui Lee Gil Yong, kesehatan Kang Tae Shik tiba-tiba berubah menjadi lebih buruk, sehingga membuatnya pingsan dan hilang kesadaran.