5 Fakta Menarik Drama Liitle Women, Diadaptasi dari Novel Klasik

PIKIRAN RAKYAT – Drama Korea Little Women saat ini sedang digemari oleh semua pencinta Drakor. Film drama ini mengisahkan tentang tiga saudara perempuan yang tiba-tiba terlibat dalam insinden besar dan mengubah hidup mereka.

Film drama yang saat ini dibintangi oleh sejumlah artis orea seperti Kim Go-Eun, Nam Ji-Hyun, Park Ji-Hu dan lain papan atas lainnya.

Dikutip dari akun TikTok @staarli9ht, ada sejumlah fakta menarik dari film Little Women, di antaranya:

1. Adaptasi dari novel karya Louisa May Alcott (1868)

Drama korea ini ternyata diadaptasi dari novel klasik karya penulis Amerika Louisa May Alcott dengan judul novel yang sama yang sudah diterbitkan pada tahun 1868. Sebelumnya, film ini juga pernah ditayangkan ke layar lebar pada tahun 1994 dan 2019.

Ketika film ini ditayangkan pada tahun 2019, dibintangi juga oleh aktor Hollywood papan atas seperti, Emma Watson dan Saoirse Ronan. Lalu, saat ini film Little Woman telah diadaptasi dalam drama Korea.

2. Disutradarai oleh Kim Hee-won