Lirik Lagu The Rumbling OST Shingeki no Kyojin, Lengkap dengan Terjemahan

The Rumbling adalah lagu yang menjadi original soundtrack (OST) anime Shingeki no Kyojin.

Lagu tersebut dilantunkan oleh band metal dari Jepang, SiM (Silence iz Mine). Lagu tersebut adalah opening dari Shingeki no Kyojin: The Final Season.

Berikut, lirik beserta terjemahan The Rumbling yang dipopulerkan SiM.

Rumbling, Rumbling, it's coming

(Rumbling, rumbling, akan datang)

Rumbling, Rumbling

(Rumbling, rumbling)

Beware

(Bersiaplah)

Coming for you

(Datang kepadamu)

All I ever wanted to do was do right things

(Yang ingin kulakukan hanyalah melakukan hal yang benar)

I never wanted to be the king, I swear

(Aku tak pernah ingin menjadi raja, aku bersumpah)

All I ever wanted to do was save your life

(Yang ingin kulakukan hanyalah menyelamatkan hidupmu)

I never wanted to grab a knife, I swear

(Aku tak pernah ingin mengambil pisau, aku bersumpah)

Tearless, fearless, burning, burning

(Tanpa air mata, tanpa rasa takut, pembakaran, pembakaran)