Lirik Lagu Line Without a Hook dari Ricky Montgomery yang Viral di TikTok hingga Instagram

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Ricky Montgomery yang berjudul Line Without a Hook yang dirilis pada 8 April 2016 dan video musiknya dirilis pada 11 Februari 2021.

Namun, belakangan ini lagu tersebut viral di media sosial seperti TikTok dan Instagram.

Bahkan video musik Line Without a Hook kini sudah ditonton sebanyak 92 juta kali hingga saat ini.

Lagu ini menceritakan hubungan yang gagal dan membutuhkan perubahan, serta bertanya-tanya apakah pasangannya masih mencintainya dan ia masih layak untuknya.

Ia juga bermaksud mengatakan bahwa jika ia kembali, dia akan berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan hubungan dengan kekasihnya.

Berikut lirik lagu Line Without a Hook dari Ricky Montgomerry

I don’t really give a damn about the way you touch me

When we’re alone

You can hold my hand

If no one’s home

Do you like it when I’m away?

If I went and hurt my body, baby

Would you love me the same?

I can feel all my bones coming back

And I’m craving motion

Mama never really learned how to live by herself

It’s a curse

And it’s growing

You’re a pond and I’m an ocean

