BCL Mundur dari Dunia Hiburan: Aku Sadar, Aku Butuh Nyenengin Diriku Juga

PIKIRAN RAKYAT - Kehidupan penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL tengah diuji oleh berbagai cobaan.

Pascaditinggal Ashraf Sinclair yang lebih dulu berpulang, BCL harus kuat dang bangkit demi karier dan juga kehidupan putranya.

Di tengah kariernya yang tengah menanjak, BCL pun lagi-lagi harus mengelus dada lantaran kasus narkoba.

Kasus itu menimpa sang manajer, Doddyansyah yang harus mendekam di balik jeruji besi.

Melihat banyaknya badai kehidupan, lewat konser solonya BCL Blossom Singapore Concert, janda satu anak itu pun harus rela mengucap kata perpisahan.

BCL memutuskan untuk mundur sejenak dari panggung hiburan Tanah Air.

"As you can see, i always strive to make everyone happy, aku selalu mencoba untuk memberikan penampilan terbaik aku, memenuhi berbagai ekspetasi dan selalu sediain waktu untuk orang-orang tersayang," kata BCL.

Keputusan ini tentu berat untuk BCL, namun perempuan yang akrab disapa Unge ini percaya jika dirinya harus membahagiakan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum membahgaiakan orang lain.