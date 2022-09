Lirik Lagu Bizcochito - Rosalía, Lip-sync dengan Muka Judes Dijamin FYP TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Belakangan FYP dipenuhi TikTokers yang membuat konten lip-sync menggunakan lagu Bizcochito dari Rosalía.

Banyak dari mereka yang ingin melafalkan lirik Bizcochito dengan tepat namun sedikit terkendala karena menggunakan bahasa Spanyol.

Meski sulit, sejumlah netizen menilai vibes lagu ini sangat cocok untuk mengekspresikan kekesalan atau rasa jengkel pada seseorang.

Oleh karena itu tak heran banyak dari mereka membuat konten lip-sync menggunakan lagu ini sambil memasang muka judes dan sorotan mata yang tajam.

Agar lebih menjiwai, berikut kami sajikan lirik Bizcochito dilengkapi terjemahan Bahasa Indonesianya.

Lirik Lagu Bizcochito - Rosalía yang Viral di TikTok

Yo no soy y ni vi'a ser tu bizcochito

Pero tengo to' lo que tiene delito

Que me pongan en el sol, que me derrito

El mal de ojo que me manden me lo quito

Yo no soy y ni vi'a ser tu bizcochito

Pero tengo to' lo que tiene delito

Que me pongan en el sol, que me derrito

El mal de ojo que me manden me lo quito

Ta-ra-rá, ta-ra-rá, ta-tá

Ta-ra-ra-ta-tá-ra (me lo quito)

Ta-ra-rá, ta-ra-rá, ta-tá

Ta-ra-ra-ta-ta-tá-ra (que me manden me lo quito)