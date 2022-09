Lirik dan Terjemahan Lagu OneRepublic – I Ain’t Worried, Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT – Belakangan ini lagu yang dinyanyikan oleh OneRepublic sedang ramai di media sosial, terutama TikTok.

Lagu berjudul I Aint Worried tersebut dipopulerkan oleh Band OneRepublic yang dirilis pada 14 Mei 2022 silam.

Ternyata lagu I Aint Worried ini merupakan salah satu original soundtrack (OST) film yang dibintangi Tom Cruise, Top Gun Maverick.

Berikut merupakan lirik lagu dan terjemahan I Aint Worried dari OneRepublic tersebut

I don’t know what you’ve been told

But time is running out no need to take it slow

Im stepping to you toe to toe

I should be scared honey maybe so

But i aint worried bout it right now (right now)

Keeping dreams alive, 1999, heroes

I aint worried bout it right now (right now)

Swimmin in the floods, dancing on the clouds, below

I aint worried bout it

I aint worried bout it

