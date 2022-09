Lirik High School in Jakarta - NIKI, Mendadak Jadi OST Konten Iklan Sekolah Internasional Super Mahal

PIKIRAN RAKYAT – Netizen TikTok kerap dibanjiri konten iklan dan gaya hidup siswa sekolah bertaraf internasional yang memiliki tarif SPP super mahal.

Uniknya, konten iklan dan gaya hidup tersebut menggunakan lagu High School in Jakarta yang dinyanyikan penyanyi muda asal Indonesia, NIKI.

Ada pula yang memperodikan gaya hidup sekolah negeri di Jakarta yang umumnya hidup seadanya, dan berbagai parodi lainnya.

Inilah lirik lagu High School in Jakarta dari NIKI yang sedang viral digunakan di berbagai konten TikTok:

Didn't you hear Amanda's movin' back to Colorado?

It's 2013 and the end of my life

Freshman's year's about to plummet just a little harder

But it didn't 'cause we kissed on that Halloween night