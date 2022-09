NMIXX Comeback! Rilis Teaser Foto Konsep ‘ENTWURF’

PIKIRAN RAKYAT – Teaser foto konsep yang baru dari comeback NMIXX telah diunggah di akun official twitternya (@NMIXX_official). Comeback kali ini merupakan comeback album single kedua yang berjudul “ENTWURF”.

NMIXX merupakan girl group baru (rookie) yang berasal dari JYP Entertainment dan baru memulai debut resminya di tahun ini pada 22 Februari 2022 dengan “AD MARE” yang merupakan album single pertamanya dengan lagu utamanya yang berjudul “O.O”

Pada teaser foto konsep tersebut, semua anggota NMIXX terlihat sangat elegan dan cantik dengan memakai kostum yang berwarna putih dan beige. Tidak hanya elegan, mereka juga terlihat berkarisma dengan ekspresi muka yang mereka pasang.

Namun dilihat dari komentar fans yang ditulis melalui fitur replay, tidak sedikit yang salah fokus dengan ekspresi yang dipasang oleh salah satu anggota NMIXX yang bernama Jinni.

Di saat yang lainnya memasang ekspresi serius dan tidak tersenyum, hanya Jinni yang satu-satunya yang tersenyum. Hal itu membuat teaser fotonya juga terlihat manis.

Berikut merupakan beberapa komentar dari fans NMIXX:

“Jinni why are you smiling TT (Jinni kenapa kamu tersenyum TT),” ucap akun @prch0i.

“Why Jinni the only one smile (Kenapa Cuma Jinni yang tersenyum),” ucap akun @DidooHii.

“Ahh the concept is amazing <3 (Ahh konsepnya keren <3),” ucap akun @CravityGermany.