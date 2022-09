Teaser The Little Mermaid Dapat 1,6 Juta Dislike, Kekecewaan Netizen Terhadap Sosok Ariel Versi Live Action

PIKIRAN RAKYAT - Walt Disney akan kembali menyuguhkan versi live action dari salah satu Princess mereka.

Setelah sukses dengan Beauty and the Beast dan Mulan, kini giliran Ariel di Little Mermaid yang akan hadir dalam versi peran hidup.

Melalui kanal Youtube resminya, Walt Disney Studios pun memperkenalkan sosok Ariel si duyung kecil melalui video "The Little Mermaid - Official Teaser Trailer".

Video berdurasi 1 menit 23 detik itu memperlihatkan dunia bawah laut, dan sosok Ariel yang bernyanyi di bagian akhirnya.

"The Little Mermaid reimagining live-action, pembuat film visioner Rob Marshall dari film klasik musikal animasi pemenang Oscar studio akan tayang secara eksklusif di bioskop nasional 26 Mei 2023," tutur deskripsi video.

The Little Mermaid menceritakan sosok Ariel, putri duyung muda yang cantik dan bersemangat, dengan rasa haus akan petualangan.

Putri termuda dari Raja Triton ini ingin mengetahui lebih banyak tentang dunia di luar laut, dan saat mengunjungi permukaan dia pun jatuh cinta pada Pangeran Eric.

Sementara putri duyung dilarang berinteraksi dengan manusia, Ariel justru merasa dia harus mengikuti kata hatinya.