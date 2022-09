Arya Saloka Kembali, Deva Mahendra Langsung Cabut dari Ikatan Cinta

PIKIRAN RAKYAT - Santer dikabarkan bahwa Deva Mahenra, pemeran Sal Pradipa akan hengkang dari sinetron Ikatan Cinta.

Sal merupakan sepupu Aldebaran. Kabar hengkangnya Deva Mahenra diduga lantaran karakternya merupakan pengganti Arya Saloka.

Namun dengan kembalinya Arya Saloka ke sinetron ini, karakter yang diperankan Deva disebut-sebut tak akan ada lagi.

Dalam episode Ikatan Cinta, Sal akan kembali ke Australia usai mendengar pengakuan Mama Rosa yang batal mendonorkan ginjal ke ibunya, Malika.

Selain itu, kabar hengkangnya Deva Mahenra ini semakin berhembus usai Asma Nadia menulis unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Kerja kedua dengan @devamahendra setelah film cinta laki laki biasa. Sampai saat ini masih merupakan salah satu adaptasi terbaik buku Asma Nadia ke layar lebar. Rekan masih bisa menontonnya di @netflixid ya. Anyway selalu happy setiap satu projek dengan aktor berbakat yang sabar dan rendah hati. Makasih dah selalu memudahkan. Keep up the good work. Looking forward to working with you again. Insya Allah one day," tulis Asma Nadia di Instagram pribadinya.

Tak hanya itu, tagar thank you Deva Mahenra menjadi trending topic di Twitter. Banyak warganet yang menulis pesan perpisahan untuk sang aktor.

