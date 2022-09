Trailer Serial Televisi Percy Jackson and The Olympians Telah Tikis, Berikut Fakta-fakta Menariknya

PIKIRAN RAKYAT - Trailer seri televisi Percy Jackson and the Olympians telah rilis.

Trailer seri TV Percy Jackson and The Olympians yang dirilis oleh Disney Plus melalui kanal Youtubenya sudah ditonton hingga 3,2 juta lebih kali.

Seperti pada film-film Percy Jackson yang memang sebelumnya telah rilis, tentunya novel Rick Riordan menjadi dasar dari cerita seri televisi yang banyak ditunggu itu.

Tepatnya, cerita seri televisi Percy Jackson and The Olympians diadaptasi dari novel karya Rick Riordan yang memiliki judul serupa.

Seri televisi Percy Jackson and The Olympians tersebut akan dibintangi oleh tiga aktor Hollywood muda yakni, Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, dan Aryan Simari.

Seri televisi Percy Jackson and The Olympians sudah dipersiapkan sejak tahun 2018 lalu.

Namun, seri televisi ini baru mendapatkan lampu hijau pada tahun 2021 dari Gotham Group yang juga ikut terlibat dalam produksi seri televisi Percy Jackson and The Olympians.

Sementara itu, penentuan pemain seri televisi Percy Jackson and The Olympians juga dilakukan pada tahun 2022.