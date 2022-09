Daftar Peringkat Brand Reputasi Aktor dan Aktris Drama Korea September 2022, Park Eun Bin Nomor Satu

PIKIRAN RAKYAT - Institut Penelitian Bisnis Korea telah mengumumkan peringkat brand reputasi bulan ini untuk aktor dan aktris drama Korea Selatan.

Peringkat ditentukan melalui analisis data liputan media, partisipasi, interaksi, dan indeks komunitas dari 50 aktor yang muncul dalam drama yang tayang antar 12 Agustus hingga 12 September 2022.

Park Eun Bin menduduki puncak daftar bulan ini dengan indeks Brand Reputasi sebesar 8,356,154. Frase tertinggi dalam analisis kata kunci Park Eun Bin adalah pertemuan penggemar, iklan, dan Netflix.

Analisis positif-negatif Park Eun Bin juga mengungkapkan skor sebesar 90,84 persen yang menunjukkan reaksi positif.

Perannya sebagai Woo Young Woo dalam drama Extraordinary Attorney Woo membuat namanya kian dikenal oleh banyak orang.

Lee Jong Suk menempati posisi kedua dengan peringkat dengan indeks Brand Reputasi sebesar 4.508.422. Berkat perannya dalam drama Big Mouth namanya kembali melambung.

Kang Tae Oh berada di posisi ketiga dengan indeks Brand Reputasi sebesar 4.411.196. Sementara posisi keempat dan kelima diisi oleh pemain Alchemy of Souls, Jung So Min dan Lee Jae Wook.

