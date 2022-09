Jadwal Terbaru Ji Chang Wook Fan Meeting: Reach You in Jakarta, Catat Tanggalnya!

PIKIRAN RAKYAT - Penggemar dikejutkan oleh pengumuman promotor mengenai jadwal baru Fan Meeting (jumpa penggemar) Ji Chang Wook di Indonesia pada akhir tahun 2022.

Sebelumnya Ji Chang Wook dijadwalkan menggelar jumpa penggemar pada 14 Maret 2020, tetapi acara tersebut harus dibatalkan karena pandemi Covid-19.

Penantian panjang penggemar akhirnya akan segera terbayar, promotor mengumumkan jadwal baru untuk jumpa penggemar aktor tampan ini.

Pengumuman tersebut diumumkan langsung oleh Mecima selaku promotor pada akun Instagramnya @mecimapro.

Baca Juga: Daftar Nama Penerima BSU di Kemnaker.go.id, Cek Uang Rp600 Ribu Sudah Cair

Dalam unggahan yang diunggah pada 13 September 2022, Mecima memberikan informasi mengenai jadwal, tempat, dan informasi website pembelian tiket.

Jumpa penggemar ini bertajuk ‘Ji Chang Wook Fan Meeting: Reach You in Jakarta’ yang akan diadakan pada 3 Desember 2022 pukul 18.30 WIB bertempat di The Kasablanka Hall, Jakarta.

Pembelian tiket bisa dilakukan melalui website www.traveloka.com dan www.mecimashop.com.

Bagi penggemar yang telah membeli tiket saat jumpa penggemar pertama dan belum mengajukan pengembalian uang bisa menukarnya menjadi tiket baru untuk jumpa penggemar kali ini.