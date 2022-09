Lirik Lagu Send My Love - Adele: You Put Your Hands On...

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Send My Love karya Adele masih tetap enak didengar meski dirilis pada 2015.

Saat artikel ini ditulis, 12 September 2022, video Send My Love karya Adele tersebut sudah disaksikan 822 juta kali.

Makna lagu Send My Love (To Your New Lover) adalah tentang seorang wanita yang punya hubungan percintaan dengan seorang pria, tetapi menyadari bahwa dia memiliki hal-hal yang jauh lebih baik untuk dilakukan daripada menjalin cinta dengan pria seperti itu.

Berikut lirik lagu Send My Love - Adele:

Just the guitar. Ok, cool

This was all you, none of it me

You put your hands on, on my body and told me

Mmm

You told me you were ready

For the big one, for the big jump

I’d be your last love everlasting you and me

Mmm

That was what you told me

I’m giving you up

I’ve forgiven it all

You set me free