Lirik Lagu Blue - Jackson Wang: You Are All I Need...

PIKIRAN RAKYAT - Jackson Wang baru saja merilis lagu baru berjudul Blue. Lagu tersebut dirilis pada 8 September 2022.

Dalam kanal YouTube miliknya, saat artikel ini ditulis, lagu yang disajikan dalam bentuk official music video itu telah ditonton lebih dari 7 juta kali.

Lagu Jackson Wang berjudul Blue itu bahkan trending di YouTube music.

Berikut lirik lagu Blue milik Jackson Wang, lengkap dengan terjemahannya:

When I’m broken, I’m stressing

I know you’ll stay by me

When I feel disconnected

You are all I need

When the water runs dry

I know that I can always come find you

You’re the only one that picks me up when

I’m so blue

Can you feel it too?