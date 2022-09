Bocoran Glass Onion: A Knives Out Mystery, Sekuel Knives Out yang Tayang Sebentar Lagi

PIKIRAN RAKYAT - Ketika pandemi melanda pada 2020, penulis dan sutradara Knives Out, Rian Craig Johnson, memutuskan untuk menggarap cerita tentang liburan dengan sentuhan yang mematikan dan dipenuhi dengan misteri.

Imajinasinya ini melahirkan film Glass Onion A Knives Out Mystery, sekuel Knives Out yang mengikuti perjalanan Detektif Benoit Blanc yang mengulangi perannya dari Knives Out dan pergi ke Mediterania untuk memecahkan misteri baru.

Siapa saja pemeran dalam film ini?

Berikut pemeran yang telah resmi dirilis untuk Glass Onion: A Knives Out Mystery:

Ed Norton sebagai Miles Bron, miliarder teknologi dan pembawa acara liburan Daniel Craig sebagai Detektif Benoit Blanc Dave Bautista sebagai Duke Cody, seorang bintang YouTube yang berkencan dengan asistennya Madelyn Cline sebagai Whiskey Kate Hudson sebagai Birdie Jay, wanita fashionista Jessia Henwick sebagai asisten Kate Hudson Kathryn Hahn sebagai Claire DeBalla, seorang gubernur yang mencalonkan diri sebagai senat Janelle Monáe sebagai Cassandra Brand, seorang pengusaha teknologi Leslie Odom Jr. sebagai Lionel Toussaint, seorang ilmuwan

Bagaimana sinopsis film ini?

Glass Onion akan berfokus pada apa yang terjadi ketika miliarder teknologi, Miles Bron (Ed Norton), mengundang teman-teman sejawatnya ke sebuah pulau terpencil di Yunani.

Liburan ini berakhir pada tewasnya teman Bron. Detektif Benoit Blanc kemudian ditunjuk untuk menyelesaikan kasus ini.