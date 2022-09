Lagi, Keisya Levronka Kembali Dihujat Selepas Menyanyikan Lagu Tak Ingin Usai di Malaysia

PIKIRAN RAKYAT - Keisya Levronka kembali mendapat perhatian publik, setelah membawakan lagunya bertajuk Tak Ingin Usai, di Malaysia dalam acara Anugrah Industri Musik (AIM) ke-23, pada Minggu 11 September 2022.

Namun, Keisya Levronka malah mendapat banyak kritikan keras dari netizen Indonesia bahkan sampai Malaysia.

Keisya Levronka pun sempat mengunggah isi hatinya melalui akun Twitter-nya setelah mengisi acara tersebut.

Dia mengatakan bahwa dirinya merasa sedih dan senang di waktu yang bersamaan.

"Very sad, but very happy at the same time," tulis Keisya Selasa, 13 September 2022.

Unggahan Keisya Levronka tentu menuai beragam macam kritik dan cibiran.

Apalagi sebelumnya Keisya juga sempat merasa sedih ketika cara bernyanyinya dicibir netizen.

"Nanti ada 'sakit hati 3.0' gak ya? Bisa jadi sampai 99.0 padahal dia sendiri yg gak belajar dari kesalahan, giliran diselamatin malah sakit hati. Kamu tuh maunya dibikin malu toh Ini yg dinamakan lagu salah pilih penyanyi kan?," tulis salah satu akun.