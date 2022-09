Profil Jeno NCT Dream dan 25 Fakta Menariknya, Sempat Dikira Personel BTS

PIKIRAN RAKYAT – Jeno merupakan salah satu personel boy group NCT dengan sub-unit NCT Dream yang debut pada 25 Agustus 2016. Mewakili VOGUE, Jeno NCT tampil di New York Fashion Week 2022.

Dengan mengenakan tuksedo hitam, Jeno NCT tampil begitu menawan. Ia juga terlihat duduk di antara aktris Sabrina Carpenter dan Dove Cameron.

Ada hal lucu yang terjadi pada Jeno dalam acara tersebut. NCTzen, sebutan untuk penggemar NCT, menyoroti sebuah unggahan perempuan yang memamerkan fotonya bersama dengan Jeno NCT.

Dalam unggahannya, perempuan tersebut malah menandai akun Instagram milik BTS. Hal tersebut mengundang tawa dari para penggemar.

Selama ini memang Jeno sering disangka sebagai Jaemin yang juga merupakan personel NCT. Bahkan ia juga pernah dikira sebagai Jimin BTS.

Ternyata masih banyak orang yang salah mengira nama Jeno NCT. Biar gak salah lagi, berikut profil Jeno NCT lengkap dengan fakta menariknya.

1. Debut dengan nama panggung Jeno

2. Memiliki nama asli Lee Jeno

3. Posisinya sebagai lead dancer, lead rapper, dan sub vocalist dalam NCT Dream

4. Lahir di Incheon, Korea Selatan, pada 23 April 2003

5. Memiliki zodiak Taurus

6. Memiliki tinggi sekitar 176,8 cm dan berat sekitar 58 kg

7. Memiliki Instagram dengan nama akun @leejen_o_423

8. Sebelum memulai debutnya menjadi personel boy group, Jeno terlebih dulu menjajal karir sebagai model dan aktor cilik

9. Jeno menjalani kehidupan sekolah menengahnya di School of Performing Arts Seoul (SOPA)

10. Pada awalnya, Jeno debut sebagai seorang vokalis tetapi beralih menjadi seorang rapper setelah satu tahun debut.

11. Jeno memiliki ketertarikan pada akting

12. Ia berpartisipasi dalam penulisan lagu berjudul Dear Dream yang merupakan kali pertamanya dalam menulis lirik. Setelah itu, ia berpartisipasi dalam penulisan lagu di mini-album bertajuk We Boom.

13. Selain Dear Dream, Jeno juga berpartisipasi dalam penulisan lagu berjudul Bye my First, Best Friend, dan Dream Run.

14. Ia bisa bermain gitar dan violin

15. Warna favoritnya adalah biru

16. Makanan Favorit Jeno yaitu susu coklat, donat berlapis gula, semangka, ramen, ayam goreng, hamburger, es krim, coklat hitam, sup seafood, jjampong (makanan khas Korea Selatan), dan makanan yang asam.

17. Walaupun menyukai sup seafood, ia tidak menyukai kerang tiram

18. Musim gugur merupakan musim favoritnya

19. Jeno menyukai fotografi dan sangat menyukai kamera

20. Film favoritnya yaitu Chappie (2015) dan anime favoritnya yaitu Naruto. Sedangkan, film Disney favoritnya yaitu The Lion King

21. Jeno suka mendengarkan musik dengan keras ketika merasa sedih

22. Buruk dalam menentukan arah

23. Jeno memiliki alergi terhadap bulu kucing. Namun, keluarganya memiliki 3 ekor kucing bernama Bongsik, Seol-ie, dan Lal-ie.

24. Jaemin ternyata teman sekolah sekaligus teman sebangku Jeno ketika di SMA dulu.

25. Ia menyukai olahraga ping pong

Itulah profil Jeno NCT lengkap dengan fakta menariknya. (Dewi Andryani)***