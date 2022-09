Lirik lagu Pilihan yang Terbaik - Ziva Magnolya.

PIKIRAN RAKYAT – Jebolan Indonesian Idol musim kesepuluh tahun 2019-2020, Ziva Magnolya mengeluarkan lagu terbarunya pada 29 Juli 2022 lalu.

Ia keluar sebagai juara ketiga dalam ajang tersebut. Sebelumnya Ziva Magnolya juga pernah mengikuti ajang perlombaan nyanyi Star Voice Indonesia pada tahun 2017 dan acara permainan music misteri I Can See Your Voice Indonesia pada tahun 2018.

Setelah mengeluarkan single Peri Cintaku yang merupakan remake dari Marcell pada awal tahun 2022 lalu, Ziva Magnolya akhirnya merilis album pertamanya bertajuk Magnolya yang dirilis pada 29 Juli 2022.

Salah satu lagu pada albumnya berjudul Pilihan yang Terbaik, saat ini sudah melampaui 9 juta stream di aplikasi Spotify.

Baca Juga: Daftar Nama Penerima BSU di Kemnaker.go.id, Cek Uang Rp600 Ribu Sudah Cair

Berikut lirik dari salah satu lagu pada albumnya yang berjudul Pilihan yang Terbaik.

Untuk apa terus memaksa

Bertahan hanya terluka

Rasa kita tak lagi sama

Tak lagi saling cinta

Memang kita telah lama

Namun apalah artinya

Cinta tapi tersiksa

Takkan nyaman jalannya

Jangan dipaksa

Bila semua telah berbeda

Untuk apa pertahankan

Jika kita tak sejalan