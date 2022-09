Lirik Lagu Lenggang Puspita - Afgan, Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Lagu Lenggang Puspita yang dinyanyikan oleh Afgan, viral di media sosial, khususnya TikTok.

Lagu Lenggang Puspita pertama kali dinyanyikan oleh Guruh Sukarno Putra. Lagu ini termasuk ke dalam salah satu lagu di album Puspa Ragam pada 1998.

Afgansyah Reza kemudian menyanyikan ulang lagu ini pada tahun 2019. Saat ini, lagu Lenggang Puspita yang dinyanyikan Afgansyah Reza viral di TikTok.

Berikut adalah lirik lagu Lenggang Puspita yang dinyanyikan oleh Afgansyah Reza.

Jalan berlenggang lenggok gemulai

Langkah nan anggun tinggi semampai

Di antara rerumpunan bambu

Kudengar derai tawamu

Wajah berbinar-binar ceria

Senyum manis menghiasi senja

Di antara bunga-bunga rindu

Kucium harum nafasmu

Oh dara (oh dara oh dara)

Kemana kau pergi melangkah

Juwita

Taukah kau hatiku resah

Oh dara (oh dara oh dara)

Mengapa kau terus melangkah

Juwita

Mengapa ku tak berdaya

Jalan berlenggang lenggok gemulai

Langkah nan anggun tinggi semampai

Di antara rerumpunan bambu

Kudengar derai tawamu