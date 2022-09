Niall Horan Ulang Tahun Ke-29, Simak Perjalanan Masa Kecil hingga Sukses Bersama One Direction

PIKIRAN RAKYAT - Niall James Horan merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Irlandia. Namanya menjadi terkenal setelah ia bergabung dengan boy band One Direction yang dibentuk pada 2010.

Boyband ini ditemukan melalui ajang kompetisi menyanyi Inggris, The X Factor, dan menjadi salah satu grup yang paling sukses sepanjang masa, setelah merilis 5 album studionya.

Namun, perjalanan One Direction terhenti pada tahun 2015. Setelah istirahat dari band tersebut, pada tahun 2016, Niall Horan menandatangani kontrak solo dengan Capitol Records.

Dikutip Pikiran Rakyat dari Nova Scotia Today, Pada tahun 2022, perkiraan kekayaan bersih Niall Horan adalah 70 juta US Dolar atau sekitar 6 juta US Dolar per tahun. Niall menghasilkan sebagian besar uangnya dari konser, tur domestik maupun internasional, serta royalti album.

Masa Kecil Niall Horan

Lahir dari pasangan Bobby Horan dan Maura Gallagher, Niall lahir pada 13 September 1993 di Mullingar, Westmeath, Republic of Ireland. Ia memiliki kakak laki-lai bernama Greg Horan yang berusia 1 tahun lebih tua darinya.

Di usia 5 tahun, orang tua Niall bercerai. Niall dan saudara-saudaranya pindah bersama ibu mereka.

