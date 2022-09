Keseruan Jeno NCT di NYFW bersama Sabrina Carpenter, Elle Goulding, hingga Dove Cameron

PIKIRAN RAKYAT - Selasa, 13 September 2022, Jeno, personel boy grup Korea NCT Dream, debut model di runway New York Fashion Week. Debut modelnya ini juga membuatnya menjadi idola K-pop pertama yang memulai peragaan busana New York Fashion Week (NYFW).

Pada 9 September 2022, perancang busana yang berbasis di New York, Peter Do secara resmi mengumumkan bahwa Jeno NCT akan membuka peragaan busana Spring/Summer 2023 mereknya di New York Fashion Week.

“Merupakan pilihan yang wajar jika Jeno membuka acaranya,” ucap sang desainer.

Pagi ini, sekitar pukul 06.30 wib, melalui akun instagram @nct, Jeno Lee membagikan potret dirinya dengan balutan Jas dan celana hitam dengan tambahan aksesoris kalung.

Penampilan Jeno NCT pada pagi ini sontak meramaikan media sosial. Namanya menjadi trending Twitter di Indonesia dengan #PETERDOxJENO, #JENOxVOUGE, hingga Sabrina Carpenter yang turut ramai dibicarakan karena tersorot berfoto dengan Lee Jeno.

“MASIH PAGI, RUMAH SAKIT KORBAN LEE JENO DI DAEAH MANA PLEASE,” ucap akun @shaaa_tasya.

“JENO PLIS DI SINI MASIH PAGI DAN AKU LAGI SIAP-SIAP KERJA,” ucap akun @its_ljn423.

