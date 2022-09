Lirik dan Terjemahan Lagu Those Eyes - New West: 'I Close My Eyes and All I See is You'

PIKIRAN RAKYAT – New West grup music alternative indie asal Toronto, Kanada ini didirikan pada 2017.

Grup ini terdiri dari empat penulis lagu dan instrumentalis yang berpikiran sama dari berbagai produksi studio dan latar belakang musik terkenal: Kala Wita, Vella, Ben Key dan Noel West.

Lagunya yang berjudul Those Eyes menjadi viral di media sosial Tiktok karena liriknya yang mungkin mampu mewakili perasaan para pengguna Tiktok.

Lagu yang berjudul Those Eyes ini berada dalam album Call Me When You Hear This Song dan dirilis pada tahun 2019.

Berikut lirik dan terjemahan lagu Those Eyes milik New West.

When we're out in a crowd laughing loud and nobody knows why

Saat kita berada di keramaian, tertawa terbahak-bahak dan tidak ada yang tahu kenapa

When we're lost at a club getting drunk and you give me that smile