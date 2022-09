Lirik Lagu Aything You Want – Reality Club yang Hubungan Asmara Sang Vokali dengan Kekasihnya

PIKIRAN RAKYAT – Anything You Want merupakan lagu dari Reality Club yang ditulis sendiri oleh sang vokalis Fathia Izzati.

Lagu tersebut ditulis untuk kekasihnya yang kini telah menjadi suaminya.

Tak hanya menjadi penulis, Fathia juga menyutradarai langsung lagu ciptaanya tersebut.

Lagu tersebut mengisahkan jalinan asmaranya dengan sang kekasih sekaligus suaminya.

Berikut lirik lagu Anything You Want dari Reality Club

Trails of smoke trapped in a two by two

Wasting the night feel right when I’m with you

It’s the simmer in your eyes

And the way you let down your disguise

I feel like I’ve known you for ages

I feel like with you I’m going places

Ah- ah- ah- ah

The same song on repeat

You can call me anything you want

It’s fine by me

Number two out of three

He says that it’s his favourite

And I can’t disagree