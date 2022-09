Intip 5 Rekomendasi Lagu yang Cocok Didengarkan Saat Hujan Turun! Cocok Buat yang Lagi Galau

PIKIRAN RAKYAT – Hujan terus mengguyur sebagian besar kota di Indonesia beberapa hari ini. Biasanya saat hujan turun, perasaan – perasaan yang emosional suka muncul dengan sendirinya.

Lagu-lagu dengan instrumen ballad dan diiringi oleh piano sering menjadi pilihan untuk didengarkan lagunya saat hujan turun.

Brikut Pikiran-Rakyat.com rekomendasikan 5 lagu Ballad yang cocok didengarkan saat hujan datang.

My Everything – Ariana Grande

Lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi asal Amerika Serikat ini mempunyai instrumen yang lembut dengan lirik yang dalam.

Lagu ini dirilis pada 25 Agustus 2014 dan masuk ke dalam albumnya yang berjudul “My Everything”. Lagu ini sudah didengarkan lebih dari 128 juta stream di Spotify.

He wasn't my everything 'til we were nothing

And it's taken me a lot to say

And now that he's gone, my heart is missing something

So it's time to push my pride away

'Cause you are, you are, you are my everything

Dari lirik di atas bisa terlihat bahwa lagu ini menceritakan tentang seseorang yang baru sadar bahwa ada lelaki berharga di hidupnya setelah ia kehilangan lelaki tersebut. Laki-laki tersebut adalah segalanya bagi dirinya, namun sayang laki-laki tersebut sudah pergi dari kehidupannya.