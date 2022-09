NCT 127 Gelar Konser di Jakarta , Yuk Simak Harga Tiket dan Tanggalnya

PIKIRAN RAKYAT - Dyandra Global resmi merilis detail seat plan dan harga tiket konser NCT 127 di Jakarta. Hal ini terlihat dalam unggahan terbarunya di Instagram Dyandra Global pada Senin 12 September 2022

Dalam unggahannya, Dyandra Global membagikan tiket untuk enam kategori.

Kategori termurah terdapat pada Cat 5 yang dibanderol seharga Rp1.045.000. Lalu ada Cat 4 yang dijual seharga Rp1.595.000.

Berikutnya ada Cat 2 yang dibanderol seharga Rp2.640.000. Untuk ketiga kategori ini di tempat duduk, para penggemar akan mendapatkan nomor kursi selama menonton.

Baca Juga: Kondisi Tupai di California Buat Khawatir Imbas Gelombang Panas yang Terjadi, Begini Kata Pihak Terkait

Sedangkan untuk kategori standing sendiri terdiri dari Cat 3 Rp 1.815.000 serta Cat 1 yang dibanderol seharga Rp 2.970.000.

Penjualan tiket akan mulai dibuka pada 22 September 2022 di aplikasi Blibli.com.

"Tickets for NCT 127 2ND TOUR ‘NEO CITY : JAKARTA – THE LINK’ will go on sale from September 22nd, 2022 at 01:27 PM (GMT+7 Jakarta time) exclusively via Blibli.com," tulis dalam unggahan Dyandra Global sebagai caption.

Seperti yang diketahui, NCT 127 bakal mengunjungi Jakarta sebagai rangkaian tur dunianya. Konser tersebut bertemakan 'NEO CITY: JAKARTA - THE LINK'.

Acara ini rencananya akan digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD pada 5 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB. (M Rizki Andriansyah)***