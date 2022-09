Tunjukkan Aksi Royalitas, Penggemar BTS dari Seluruh Dunia Sumbangkan Uang untuk Pemulihan Banjir Atas Nama V

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini, penggemar Taehyung BTS (V) menyumbangkan 23,5 juta KRW atau setara dengan Rp 254.290.445,00 kepada Asosiasi Bantuan Bencana Nasional Jembatan Harapan untuk penduduk di daerah yang terkena dampak hujan lebat baru-baru ini.

Dengan harapan donasi akan membantu para korban topan pulih, basis penggemar global V, VUnion, bersama dengan fandom di Korea Selatan dan luar negeri seperti V INSIDE, KTH SUPPORTERS, Australia4Taehyung, BTS V CANADA, KTHContent, Naver_Taehyung, Taehgers FILIPINA, BTS V SPANYOL, VStreamTeam, TAETAE VOTING JAPAN, dan banyak lagi telah berpartisipasi dalam donasi.

Faktanya, para penggemar V juga telah melakukan serangkaian donasi sebelumnya. Tingkat royalitas penggemar V seperti tidak diragukan lagi. Mereka bersatu dalam satu misi yaitu melakukan kebaikan atas nama V.

Kegiatan amal atas nama idol memang sudah tidak asing lagi pada era ini. Banyak penggemar yang melakukan kegiatan amal atas nama idol dalam rangka kelahiran idol, anniversary, ataupun sekedar membantu meringankan bencana seperti kasus ini.

Baca Juga: Alvin Faiz Dituding Langgar Wasiat Ayahnya, Dewan Syariah Az-Zikra Angkat Bicara

Pada tanggal 8 September 2022, para penggemar di seluruh dunia berpartisipasi dalam berbagai perbuatan baik untuk merayakan ulang tahun ke-6 perilisan lagu solo V yang bertajug ‘Stigma’.

Fans telah menyumbang ke berbagai kelompok sukarelawan, termasuk 'Street Health Toronto,' sebuah organisasi nirlaba layanan sosial di Kanada, 'Global Giving,' sebuah organisasi internasional, 'Dream Nuturing,' sebuah proyek yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak di Vietnam, 'United Bantu Ukraina'; dan 'Sign Up Foundation,' penggalangan dana terkait kesejahteraan pemuda.

Fans juga menyampaikan sumbangan cinta ke berbagai organisasi bantuan hewan dan organisasi terkait pada hari ulang tahun anjing peliharaan V 'Yeontan.'

Baca Juga: Penelitian Terbaru: Pengobatan Intranasal, Diklaim Dapat Mencegah Penularan Covid-19

Sumbangan dikirimkan ke sekitar 20 organisasi, termasuk 'KSPCAKenya,' sebuah organisasi kesejahteraan hewan, 'FOUR PAWS International,' sebuah organisasi kesejahteraan hewan global, 'Saigon Time Dog and Cat Support Group,' sebuah pusat bantuan untuk anjing dan kucing terlantar, ' The Lost Dogs' Home' bekerja untuk hak dan kesejahteraan hewan, dan 'DogsTrust,' sebuah badan amal kesejahteraan anjing.