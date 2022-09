4 Serial TV Yang Harus Ditonton, Jika Kamu Penggemar Game of Thrones dan House of The Dragon

PIKIRAN RAKYAT - Serial Game of Thrones sukses menjadi salah satu serial favorit bagi banyak orang yang menyukai cerita perebutan takhta. Hal tersebut terbukti dari penghargaan yang berhasil didapatkan selama masa penayangan.

Game of Thrones sukses mengumpulkan sebanyak 260 penghargaan, termasuk Golden Globe Awards, Primetime Emmy Award dan Screen Actors Guild.

Baru-baru ini, kabar tentang serial House of The Dragon yang tayang perdana pada 21 Agustus 2022 lalu menarik perhatian penggemar. Serial ini merupakan sekuel dari Game of Thrones dan selalu ditunggu-tunggu penayangan setiap episodenya.

House of The Dragon ini menceritakan kehidupan 176 tahun sebelum queen Daenerys lahir, selain itu juga bercerita tentang perang persaudaraan House Targaryen dan bagaimana berakhirnya house targaryen ini.

Bagi kamu yang tidak sabar menunggu tayangan House of The Dragon setiap minggunya ini bisa diisi dengan menonton serial yang serupa seperti Game o f Thrones dan House of The Dragon. Berikut beberapa rekomendasinya.

SEE (On Going)

Skor IMDB: 7,6/10

Gak kalah seru dari Game of Thrones dan House of The Dragon, Serial fantasi yang dibuat oleh Apple TV+ ini menggaet Jason Momoa sebagai pemeran utamanya. SEE berlatar di masa depan, dimana manusia terlahir tanpa penglihatan dan mereka punya cara sendiri dalam berinteraksi.