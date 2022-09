Jeno NCT akan Tampil di New York Fashion Week, Jadi Idol K-Pop Pertama

PIKIRAN RAKYAT - Salah satu anggota boyband NCT, Jeno, dikonfirmasi akan debut sebagai model di New York Fashion Week pada 13 September mendatang.

Pada 9 September waktu setempat, perancang busana yang berbasis di New York, Peter Do secara resmi mengumumkan bahwa Jeno akan membuka peragaan busana Spring/Summer 2023 mereknya di New York Fashion Week.

Dengan adanya Jeno sebagai salah satu model di New York Fashion Week, menandakan bahwa dia merupakan idol K-Pop pertama yang menjadi peraga busana dalam acara tersebut.

Sang desainer pun mengungkapkan, hal yang wajar dia memilih Jeno untuk membuka acaranya. Jeno merupakan pria yang percaya diri.

“Merupakan pilihan yang wajar jika Jeno membuka acaranya. Jeno mewujudkan pria Peter Do yang beraneka ragam, percaya diri, dan pelopor,” ujar sang desainer.

Tak hanya itu, sebagai bagian dari kolaborasi merek dengan SM Entertainment, Jeno tidak hanya akan berjalan di runway sebagai model koleksi pakaian pria perdana Peter Do, tetapi rekan satu labelnya, Seulgi Red Velvet, juga akan menonton dari kursi di barisan depan.

Selain Jeno, SM Rookies Shohei dan Eunseok juga akan tampil di acara tersebut.

Peter Do pun mengatakan bahwa Ia sangat menghormati para idol ini karena mengetahui secara persis bagaimana mereka memiliki kesibukan dalam pekerjaannya.